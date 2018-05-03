Юрист оценил шансы МОК обжаловать решения CAS по российским спортсменам

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым были оправданы российские атлеты.

«Мне сложно давать оценку перспективности этого шага, я не знаю, на каких основаниях МОК собирается обжаловать решение CAS, но нужно понимать, что Федеральный суд Швейцарии может обжаловать решение только по процессуальным основаниям, т. е. если был нарушен процесс», — приводит слова Прокопца ТАСС.

Он отметил, что нужно, чтобы CAS допустил очень серьёзное нарушение, чтоб его решение отменили.

«Я считаю, что шансы МОК являются минимальным. МОК, подав апелляцию, сделает принципиальный жест — «мы не согласны и будем до конца отстаивать свою позицию». Но реальных шансов добиться этого практически нет», — добавил юрист.

Ранее Томас Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, согласно которым были оправданы российские спортсмены.