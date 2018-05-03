Юрист оценил шансы МОК обжаловать решения CAS по российским спортсменам

Короткая ссылка
Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым были оправданы российские атлеты.

«Мне сложно давать оценку перспективности этого шага, я не знаю, на каких основаниях МОК собирается обжаловать решение CAS, но нужно понимать, что Федеральный суд Швейцарии может обжаловать решение только по процессуальным основаниям, т. е. если был нарушен процесс», — приводит слова Прокопца ТАСС.

Он отметил, что нужно, чтобы CAS допустил очень серьёзное нарушение, чтоб его решение отменили.

«Я считаю, что шансы МОК являются минимальным. МОК, подав апелляцию, сделает принципиальный жест — «мы не согласны и будем до конца отстаивать свою позицию». Но реальных шансов добиться этого практически нет», — добавил юрист.

Ранее Томас Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, согласно которым были оправданы российские спортсмены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных