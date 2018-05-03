Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что организация подаст апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшие российских спортсменов.

«Мы обсудили решение CAS, касающееся российских атлетов и их апелляций по решению комиссии Дениса Освальда. И совет принял решение направить апелляцию на это решение», — приводит слова Баха РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов.

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