Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что организация подаст апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшие российских спортсменов.
«Мы обсудили решение CAS, касающееся российских атлетов и их апелляций по решению комиссии Дениса Освальда. И совет принял решение направить апелляцию на это решение», — приводит слова Баха РИА Новости.
Ранее сообщалось, что МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов.
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