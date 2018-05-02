«Нет возможности уделять должное количество времени»: Жуков отказался участвовать в выборах главы ОКР

Александр Жуков, возглавлявший на протяжении восьми лет Олимпийский комитет России, принял решение не участвовать в очередных выборах президента организации, назначенных на 29 мая. По словам функционера, у него нет возможности уделять должное количество времени ОКР из-за большой загруженности в Государственной думе. Как отмечают эксперты, вероятнее всего этот пост займёт заместитель Жукова Станислав Поздняков, глава российской делегации на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Важно работать в ОКР на постоянной основе»

Действующий президент ОКР Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы организации на предстоящих выборах. Кроме того, функционер оставит все занимаемые посты в Международном олимпийском комитете (МОК).

С декабря 2011 года Жуков является первым заместителем председателя Госдумы. По его словам, основной причиной ухода с поста президента ОКР является количество обязанностей, возложенных на него на разных должностях.

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«В связи с большой загруженностью в Государственной думе у меня нет возможности уделять должное количество времени ОКР. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента организации», — цитирует Жукова ТАСС.

Кроме того, по мнению функционера, будущий глава не должен отвлекаться на деятельность вне спорта в связи с напряжённой геополитической обстановкой.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — отметил общественный деятель.

Лондон, Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхёнчхан

Александр Жуков занял пост президента ОКР в мае 2010 года, когда свои полномочия сложил Леонид Тягачёв. Также с 2011 года он являлся членом комиссии МОК по международным отношениям, а с 2013 года — председателем оценочной комиссии МОК по выбору столицы Олимпийских зимних игр 2022 года.

В годы правления Жукова в международном спорте разразилось несколько громких допинговых скандалов с участием ОКР, а также российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских легкоатлетов в систематическом применении допинга и сокрытии информации об употреблении запрещённых препаратов. В результате Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), а россияне лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Некоторые спортсмены были отстранены от лёгкой атлетики пожизненно. На летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также на двух последующих чемпионатах мира по лёгкой атлетике допущенные до соревнований лекоатлеты выступали под нейтральным флагом.

В декабре 2017 года на основании докладов канадского юриста Ричарда Макларена, а также расследований комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида было принято решение о прекращении членства ОКР в МОК. Поэтому на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 169 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом. От международных обязанностей был отстранён и Жуков.

Несмотря на все трудности, Россия последовательно отстаивала интересы спортсменов, отрицая обвинения в том, что Москва якобы разработала некую государственную допинговую систему.

В феврале 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено. Спустя два месяца сам Жуков был снова допущен до работы в координационной комиссии зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Глава ОКР отмечал, что российская организация проделала огромную работу на пути к восстановлению своего членства, а также выполнила массу условий, выдвинутых международными организациями.

При этом итоговое решение было принято без признания российской стороной обвинений в якобы существовавшей государственной системы допинга.

Сборная РФ по гандболу, Рио-де-Жанейро

РИА Новости

К главным положительным итогам работы Жукова можно отнести стабильные выступления сборной России на Олимпийских играх. Так, на соревнованиях в Рио-де-Жанейро россияне заняли четвёртое общекомандное место, тем самым повторив результат Игр в Лондоне. На зимней Олимпиаде в Сочи сборная заняла первое место по количеству медалей, опередив традиционных фаворитов Норвегию, Канаду и США. А спустя четыре года в Южной Корее без большинства лидеров, не допущенных WADA и МОК, национальная команда завоевала 17 медалей.

«Всегда помогал и знал глубину ситуации»

Спортивные функционеры поддержали решение главы ОКР.

«Сейчас увеличивается рабочий объём в ОКР и Госдуме, а Жуков и раньше хотел уйти. Он много сделал для ОКР, но это его решение, которое нужно принять. Я был 26 дней на Олимпийских играх, но за это время забыл, что такое теннис, а у него пост в Госдуме, поэтому очень сложно совмещать», — цитирует президента Федерации тенниса России ТАСС.

Несмотря на многочисленные скандалы, произошедшие за время правления Жукова в ОКР, о его работе многие высказываются в положительном ключе.

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О постоянной поддержке президента ОКР высказался руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

«Александр Дмитриевич всегда помогал, был на острие вопроса, всегда знал глубину ситуации. У нас была совместная рабочая группа с Олимпийским комитетом России. В самые тяжёлые моменты Олимпийский комитет России под руководством Жукова был рядом. Оцениваю его работу абсолютно положительно», — заявил глава ВФЛА.

По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, Жуков всегда мог найти подход к любой спортивной организации.

«Это его решение. Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, были и разочарования. Но лично мне было с ним комфортно работать — он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно», — поделился своим мнением Мамиашвили с ТАСС.

Почётный президент ОКР Леонид Тягачёв также положительно оценил работу своего преемника.

«Александр Жуков многое сделал для олимпийского движения и заслужил самых высоких оценок за всё время своей работы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил руководить организацией. Но если он примет решение сосредоточиться на работе в Госдуме и снимет свою кандидатуру с выборов, все поймут его выбор», — цитируют Тягачёва «Известия».

Поздняков — фаворит

Выборы нового президента ОКР состоятся 29 мая. Кандидаты могут подать заявки до 14 мая. Самым вероятным сменщиком Жукова называют первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, исполнявшего обязанности главы делегации на ОИ-2018.

Эту кандидатуру, в частности, назвал и Леонид Тягачёв. По его мнению, в России есть достойные люди, способные грамотно руководить комитетом.

«В первую очередь назову вице-президента ОКР Станислава Позднякова и помощника президента России Игоря Левитина», — заявил ТАСС Тягачёв.