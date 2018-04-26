Президент ОКР Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в столице Китая Пекине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Жуков был временно отстранён от работы в координационной комиссии Олимпиады-2022 в декабре 2017 года, когда МОК дисквалифицировал ОКР за допинговые нарушения на Играх-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что Жуков намерен выставить свою кандидатуру на выборы главы ОКР, запланированные на 29 мая.