Президент ОКР Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии ОИ-2022

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в столице Китая Пекине.
Президент ОКР Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии ОИ-2022
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Жуков был временно отстранён от работы в координационной комиссии Олимпиады-2022 в декабре 2017 года, когда МОК дисквалифицировал ОКР за допинговые нарушения на Играх-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что Жуков намерен выставить свою кандидатуру на выборы главы ОКР, запланированные на 29 мая.

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