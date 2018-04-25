Жуков планирует переизбраться на третий срок главы ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя организации.

«Свои кандидатуры на выборы выдвинут Александр Жуков и Станислав Поздняков. Именно между ними развернётся основная борьба за президентское кресло, хотя наверняка будет ещё два кандидата», — приводят слова источника в ОКР «Известия».

Жуков руководит ОКР с 2010 года и планирует продлить свои полномочия на третий олимпийский цикл. Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков является вице-президентом ОКР, а на Играх в Пхёнчхане он выступал в качестве руководителя делегации олимпийских атлетов из России.

Выборы президента ОКР намечены на 29 мая. Крайний срок подачи заявлений претендентов — 15 мая.

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинет своего кандидата на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).