Жуков планирует переизбраться на третий срок главы ОКР

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя организации.

«Свои кандидатуры на выборы выдвинут Александр Жуков и Станислав Поздняков. Именно между ними развернётся основная борьба за президентское кресло, хотя наверняка будет ещё два кандидата», — приводят слова источника в ОКР «Известия».

Жуков руководит ОКР с 2010 года и планирует продлить свои полномочия на третий олимпийский цикл. Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков является вице-президентом ОКР, а на Играх в Пхёнчхане он выступал в качестве руководителя делегации олимпийских атлетов из России.

Выборы президента ОКР намечены на 29 мая. Крайний срок подачи заявлений претендентов — 15 мая.

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинет своего кандидата на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

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