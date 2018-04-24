Федерация лыжных гонок России выдвинет своего кандидата на пост президента ОКР

Короткая ссылка
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинет своего кандидата на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе, которая отказалась называть фамилию кандидата.

Выборы главы ОКР пройдут 29 мая, срок подачи заявок истекает 14 мая.

Действующим президентом организации является Александр Жуков.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных