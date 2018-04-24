Федерация лыжных гонок России выдвинет своего кандидата на пост президента ОКР

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинет своего кандидата на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе, которая отказалась называть фамилию кандидата.

Выборы главы ОКР пройдут 29 мая, срок подачи заявок истекает 14 мая.

Действующим президентом организации является Александр Жуков.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР.