Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая будет включена в состав исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Комиссия спортсменов определилась с кандидатурой своего представителя в новый исполком ОКР, который будет сформирован на Олимпийском собрании 29 мая. Им стала олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая», — говорится в сообщении.

Великая является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном турнире.

Ранее стало известно, что ОКР подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК Узбекистана и Эфиопии.

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