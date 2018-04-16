Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР
Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Комиссия спортсменов определилась с кандидатурой своего представителя в новый исполком ОКР, который будет сформирован на Олимпийском собрании 29 мая. Им стала олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая», — говорится в сообщении.
Великая является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном турнире.
Ранее стало известно, что ОКР подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК Узбекистана и Эфиопии.