Тягачёв назвал кандидатов, которые достойно смогут заменить Жукова на посту главы ОКР
«Александр Жуков многое сделал для олимпийского движения и заслужил самых высоких оценок за всё время своей работы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил руководить организацией. Но, если он примет решение сосредоточиться на работе в Госдуме и снимет свою кандидатуру с выборов, все поймут его выбор», — цитируют Тягачёва «Известия».
Он также считает, что вице-президенты ОКР четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и помощник президента России Игорь Левитинь могут достойно заменить Жукова на посту главы.
«Мне кажется, у нас есть достойные люди, способные грамотно руководить ОКР. В первую очередь назову Позднякова и Левитина», — сказал Тягачёв.
Ранее сообщалось, что действующий глава ОКР Александр Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя организации.