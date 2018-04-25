Тягачёв назвал кандидатов, которые достойно смогут заменить Жукова на посту главы ОКР

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв считает, что глава организации Александр Жуков за восемь лет своей работы сделал многое для олимпийского движения.

«Александр Жуков многое сделал для олимпийского движения и заслужил самых высоких оценок за всё время своей работы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил руководить организацией. Но, если он примет решение сосредоточиться на работе в Госдуме и снимет свою кандидатуру с выборов, все поймут его выбор», — цитируют Тягачёва «Известия».

Он также считает, что вице-президенты ОКР четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и помощник президента России Игорь Левитинь могут достойно заменить Жукова на посту главы.

«Мне кажется, у нас есть достойные люди, способные грамотно руководить ОКР. В первую очередь назову Позднякова и Левитина», — сказал Тягачёв.

Ранее сообщалось, что действующий глава ОКР Александр Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя организации.

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