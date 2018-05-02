Мамиашвили прокомментировал решение Жукова не участвовать в выборах главы ОКР

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не выдвигаться на данный пост на очередной срок.

«Это его решение. Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, и разочарования», — приводит слова Мамиашвиили ТАСС.

Он отметил, что ему было комфортно работать с Жуковым.

«Он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно», — подчеркнул Мамиашвили.

Ранее сообщалось, что Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР.