Мамиашвили прокомментировал решение Жукова не участвовать в выборах главы ОКР

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не выдвигаться на данный пост на очередной срок.

«Это его решение. Можно по-разному оценивать ситуацию, непростое время выпало на долю его руководства ОКР, были и успехи, и разочарования», — приводит слова Мамиашвиили ТАСС.

Он отметил, что ему было комфортно работать с Жуковым.

«Он всегда меня слышал, всегда была возможность иметь с ним практический диалог. Лично для меня это был понятный руководитель, я всегда имел возможность быть услышанным, а это очень важно», — подчеркнул Мамиашвили.

Ранее сообщалось, что Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР.

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