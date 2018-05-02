Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР
- Александр Жуков
- © Владимир Песня / РИА Новости
«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — приводит слова Жукова ТАСС.
Он отметил, что у него нет такой возможности в связи с большой загруженностью в Государственной думе.
«Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — подчеркнул Жуков.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее сообщалось, что Жуков не будет переизбираться на пост президента ОКР и покинет свои посты в МОК.