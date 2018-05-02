Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР

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Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации.
Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР
  • Александр Жуков
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — приводит слова Жукова ТАСС.

Он отметил, что у него нет такой возможности в связи с большой загруженностью в Государственной думе.

«Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — подчеркнул Жуков.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее сообщалось, что Жуков не будет переизбираться на пост президента ОКР и покинет свои посты в МОК.

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