СМИ: Жуков не будет переизбираться на пост президента ОКР и покинет свои посты в МОК
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет переизбираться на пост президента организации и покинет свои посты в Международном олимпийском комитете (МОК).
Об этом информирует Around the Rings.
Выборы президента ОКР пройдут на Олимпийском собрании 29 мая.
Ранее сообщалось, что МОК восстановил Жукова в качестве главы координационной комиссии ОИ-2022 в Пекине.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube