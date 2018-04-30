СМИ: Жуков не будет переизбираться на пост президента ОКР и покинет свои посты в МОК

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет переизбираться на пост президента организации и покинет свои посты в Международном олимпийском комитете (МОК).

Об этом информирует Around the Rings.

Выборы президента ОКР пройдут на Олимпийском собрании 29 мая.

Ранее сообщалось, что МОК восстановил Жукова в качестве главы координационной комиссии ОИ-2022 в Пекине.

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