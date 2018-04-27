МОК восстановил Жукова в качестве главы координационной комиссии ОИ-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова в качестве председателя координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине.

«Да. Он был восстановлен. Прекращение его полномочий было снято, так что сейчас он восстановлен», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.

В МОК не стали уточнять, когда с Жукова были сняты ограничения.

Ранее сообщалось, что если действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет переизбран на свою должность в мае 2018 года, то потеряет членство в Международном олимпийском комитете (МОК).