Источник: если Жуков не переизберётся на пост президента ОКР, то потеряет членство в МОК

Если действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не будет переизбран на свою должность в мае 2018 года, то потеряет членство в Международном олимпийском комитете (МОК).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам источника, Жуков стал членом МОК по квоте президентов национальных олимпийских комитетов, и нет никаких гарантий, что после выборов место нынешнего главы ОКР достанется его преемнику.

«Национальных олимпийских комитетов в мире достаточно много, есть и другие претенденты», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя ОКР.