Источник: если Жуков не переизберётся на пост президента ОКР, то потеряет членство в МОК
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
По словам источника, Жуков стал членом МОК по квоте президентов национальных олимпийских комитетов, и нет никаких гарантий, что после выборов место нынешнего главы ОКР достанется его преемнику.
«Национальных олимпийских комитетов в мире достаточно много, есть и другие претенденты», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Жуков принял решение выставить свою кандидатуру на новые выборы руководителя ОКР.