Городской совет Калгари проголосовал за сохранение заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года

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Городской совет канадского города Калгари постановил продолжить борьбу за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что девять членов проголосовали за сохранение заявки, шесть — против. Кроме того, было принято решение о создании комитета, который будет следить за исполнением мер, указанных в заявке.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019. На проведение соревнований также претендуют Австрия и Италия.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР.

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