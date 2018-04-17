Городской совет Калгари проголосовал за сохранение заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Городской совет канадского города Калгари постановил продолжить борьбу за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что девять членов проголосовали за сохранение заявки, шесть — против. Кроме того, было принято решение о создании комитета, который будет следить за исполнением мер, указанных в заявке.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019. На проведение соревнований также претендуют Австрия и Италия.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР.