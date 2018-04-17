Городской совет Калгари проголосовал за сохранение заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года
Об этом сообщает CBC.
Отмечается, что девять членов проголосовали за сохранение заявки, шесть — против. Кроме того, было принято решение о создании комитета, который будет следить за исполнением мер, указанных в заявке.
Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019. На проведение соревнований также претендуют Австрия и Италия.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Великая войдёт в состав исполкома ОКР.