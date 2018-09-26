«Будем отстаивать наших легкоатлетов в правовом поле»: ВФЛА подала иск в CAS с целью восстановления статуса федерации

Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с целью восстановления статуса. По словам главы организации Дмитрия Шляхтина, ВФЛА не может выполнить ряд пунктов дорожной карты, так как они находятся вне её компетенции. Одним из них он назвал необходимость признания выводов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Глава федерации добавил, что готов отозвать жалобу в случае досудебного урегулирования вопроса с IAAF.

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах РУСАДА запустило ряд процессов, направленных на полное возвращение России в международное спортивное сообщество. Если Олимпийский комитет России (ОКР) возобновил членство значительно раньше, то в лёгкой атлетике дела обстоят плачевно: на протяжении длительного времени атлетам приходится выступать под нейтральным флагом. Но в скором времени ситуация может измениться.

Как сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), накануне был официально запущен процесс по восстановлению членства организации в IAAF. При этом принято решение не ждать очередного заседания исполкома международной ассоциации, а обратиться напрямую в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Вчера мы подали иск в CAS c целью восстановления прав», — заявил РИА Новости исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Признание статуса РУСАДА было одним из ключевых пунктов дорожной карты для восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Кроме того, в ней фигурировали требования признать выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, а также обеспечить допуск к данным и пробам Московской антидопинговой лаборатории.

При этом менее недели назад само WADA отказалось от обязательного признания выводов из доклада канадского специалиста. Их заменили результатами расследования комиссии под руководством Самуэля Шмида. Был достигнут прогресс и в ситуации вокруг Московской антидопинговой лаборатории. Так, российская сторона согласилась обеспечить WADA доступ к образцам, но исключительно под наблюдением независимого эксперта.

Позднее информацию о подаче иска в CAS подтвердил и президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

«25 августа после определённых консультаций Всероссийская федерация лёгкой атлетики подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на обжалование решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) от 27 июля 2018 года в части восстановления ВФЛА», — приводит слова Шляхтина пресс-служба федерации.

В частности, ВФЛА приводит ряд пунктов, присутствие которых в дорожной карте она считает необоснованным.

«Признание российскими властями выводов комиссии Макларена и Шмида о их вовлечении в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление информации и доступа, требуемых Athletics Integrity Unit (антикоррупционный легкоатлетический орган. — RT), чтобы решить вопросы с подозрительной информацией из базы LIMS», — говорится в сообщении.

Шляхтин отметил, что выполнение вышеназванных пунктов находится вне компетенции ВФЛА, а также объяснил, почему иск был подан именно в этот срок.

«Это связано с тем, что на обжалование у нас было 60 дней. Всё это время мы ждали какой-то реакции от IAAF, но её не последовало», — заключил Шляхтин.

При этом ранее издание The Times сообщило, что Шляхтин лично направил письмо главе IAAF Себастьяну Коу, в котором якобы потребовал немедленно восстановить членство организации. Однако сам функционер в разговоре с RT частично опроверг эту информацию.

«Это не требование. Абсолютно искажённые сведения. Было отправлено информационное письмо, в котором я сообщил Коу о подаче иска в CAS. В нём было написано, что в случае досудебного урегулирования всех вопросов мы готовы отозвать его», — добавил президент ВФЛА.

По словам первого вице-президента ВФЛА Андрея Сильнова, решение организации подать иск в CAS является верным.

«Как можно говорить о нахождении в дорожной карте федерации критериев, выполнение которых не в её компетенции? Как бывший спортсмен я считаю, что именно это сейчас необходимо нашим ребятам. Они завоёвывают медали, говорю сейчас о тех, кто допущен для участия в международных соревнованиях. А мы будем отстаивать наших легкоатлетов в правовом поле», — заявил Сильнов.

Кроме того, ВФЛА придётся возместить IAAF расходы на проведение антидопингового расследования. Как сообщил Паркин, российская организация пыталась выяснить конкретную сумму, однако в этом вопросе также возникла заминка.

«Мы направили письма, ответа нет. В чём загвоздка, мы не знаем. Но, возможно, дело связано с обычной административной отчётностью. Всё же и финансовый директор у них поменялся, и генеральный. Но сумму они пока нам не сообщили», — сообщил Паркин.

При этом известный спортивный юрист Артём Пацев признался, что не понимает, почему ВФЛА подала иск в CAS именно сейчас.

«Восстановление РУСАДА также находилось вне компетенции ВФЛА, как и два других пункта дорожной карты. Не могу сказать, почему они решили подать жалобу в CAS именно сейчас. Вероятно, у них на это есть серьёзные основания. Уверен, они обстоятельно проконсультировались с юристами», — отметил Пацев в беседе RT.