«Проделали огромный путь»: комитет по соответствию собирается рекомендовать WADA восстановить РУСАДА в правах

Комитет по соответствию WADA выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что намерен рекомендовать исполкому организации восстановить в правах РУСАДА. В документе указано, что российская сторона выполнила два последних пункта дорожной карты. В них говорилось о необходимости признать выводы комиссии Макларена, а также содержалось требование предоставить доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые сейчас находятся в Следственном комитете как улики. Впрочем, в отношении второго пункта комитет по соответствию немного смягчил условия.

Очевидно, ситуация с восстановлением статуса РУСАДА близится к своему логичному завершению. Это стало известно после того, как комитет по соответствию (CRC) WADA официально сообщил, что собирается рекомендовать исполкому агентства восстановить в правах российскую организацию на следующем заседании, которое состоится 20 сентября на Сейшельских островах.

«Во время предварительного совещания, которое состоялось 13 сентября, комитет по соответствию подробно рассмотрел письмо от Министерства спорта России в адрес WADA и был удовлетворён тем, что в нём были признаны выявленные в стране проблемы. Таким образом, первый пункт дорожной карты можно считать выполненным», — говорится в сообщении.

Второй пункт дорожной карты — предоставление доступа к данным и пробам из Московской антидопинговой лаборатории, которые сейчас находятся в Следственном комитете в качестве улик. Но, по сообщению CRC, в данном вопросе они готовы несколько снизить требования.

«Комитет по соответствию сочтёт достаточным обязательство предоставить WADA данный доступ с участием независимого эксперта. При том условии, что исполком Всемирного антидопингового агентства сам определит точные сроки этих мероприятий», — отметили в WADA.

В агентстве также заявили, что обычно не сообщают о рекомендациях комитета по соответствию до официального вердикта, но в данном случае изменили своим правилам.

«Это было решено сделать с учётом повышенного внимания к этому делу и количества спекуляций», — отметили в антидопинговой организации.

При этом в WADA признали, что с момента отстранения РУСАДА прошло огромный путь к признанию его прав.

«Важно отметить, что с тех пор, как в ноябре 2015 года WADA объявило РУСАДА не соответствующим кодексу, агентство и российские власти усиленно работали над восстановлением надёжной антидопинговой программы в стране. Кроме того, в антидопинговой системе страны произошли значительные изменения», — заключили в WADA.

Примечательно, что это заявление агентства идёт вразрез с информацией, которая ранее была предоставлена британским телеканалом BBC. В двухстраничном документе говорилось о том, что российская сторона отказалась выполнять два заключительных пункта дорожной карты, вследствие чего комитет по соответствию не может рекомендовать WADA восстановить в правах РУСАДА.

Несмотря на то что официально решение ещё не озвучено, в России рекомендации CRC восприняли с одобрением. По словам министра спорта Павла Колобкова, он был уверен, что WADA «признает ту огромную работу, которая проделана в государстве по борьбе с допингом».

«Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали всё от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата», — заявил Колобков.

Он также поблагодарил представителей российского и международного спортивного сообществ, которые оказывали поддержку в данном процессе, и отметил, что с нетерпением ждёт заседания исполкома WADA в сентябре.

«Поверьте, мы сделали всё, что могли. И готовы в дальнейшем также сотрудничать с нашими зарубежными партнёрами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех», — добавил министр.

В Государственной думе также выразили надежду, что рекомендация со стороны CRC приведёт к восстановлению РУСАДА.

«Если это действительно произойдёт, то можно будет поздравить не только РУСАДА, но и Министерство спорта, Олимпийский комитет России и всех спортсменов. Восстановление Российского антидопингового агентства говорит о том, что нас признают, и все неудобства, которые вызывала данная ситуация, закончились», — заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Он также отметил, что Российским антидопинговым агентством была проделана огромная работа.

«Агентство стало независимым, сменило президента. Ранее его заставляли признавать такие вещи, на которые оно не могло повлиять: признание выводов доклада Макларена, доступ в закрытые города и к данным Московской антидопинговой лаборатории», — отметил Свищёв.

Президент Федерации кёрлинга России также выразил надежду, что возможное восстановление РУСАДА в правах повлияет и на те спортивные федерации страны, которые сейчас отстранены от международных соревнований.

«Надеюсь, все те организации, которые до сих пор ограничены в правах, возьмут пример с РУСАДА и также посредством диалога будут решать одну проблему за другой», — сказал Свищёв.

Также депутат заявил, что восстановление РУСАДА можно назвать закономерным завершением длительного процесса.

«В этот период российский спорт испытывал серьёзный дискомфорт. Нельзя постоянно показывать на чёрное и называть это белым. Уже нет аргументов отказывать России в аккредитации. Думаю, справедливость всё-таки восторжествует», — добавил Свищёв.

По словам известного спортивного юриста Артёма Пацева, соответствующая рекомендация со стороны CRC должна стать серьёзным аргументом для исполнительного комитета WADA.

«Если Комитет по соответствию сделал такую рекомендацию, то, скорее всего, исполком WADA ей последует. Задачей CRC было выяснить все обстоятельства, связанные с рассмотрением статуса РУСАДА. Была проведена большая работа, и сделан такой вывод. Я не вижу оснований, почему ему не должны последовать», — заявил Пацев РИА Новости.

По мнению главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, восстановление РУСАДА является для организации «хорошим сигналом и обнадёживающей информацией».

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«Не секрет, что признание статуса РУСАДА — это одно из требований к нашей федерации для восстановления. Для нас этот вопрос был очень принципиальным, очень важным», — цитирует Шляхтина ТАСС.

При этом бывший глава ВФЛА Валентин Балахничёв был не так оптимистичен в своих оценках данной ситуации. По его словам, российскому спорту пришлось пойти на серьёзные уступки ради рекомендации от CRC.

«Насколько я понимаю, в адрес WADA было направлено письмо, содержащее признание выводов доклада Макларена, — пункта, который является основополагающим и самым жёстким критерием для восстановления РУСАДА. Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство слегка смягчило условия «дорожной карты» в том, что касается доступа к Московской антидопинговой лаборатории. Ранее с российской стороны не поступало никаких предложений. Мы стояли на своём, позиция была непоколебима. Видимо, сейчас ситуация изменилась», — заявил Балахничёв RT.

При этом он считает, что говорить о восстановлении ВФЛА всё ещё преждевременно.

«Оно произойдёт только в том случае, если в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) вновь что-нибудь не придумают. В этом плане господин Коу обладает большой фантазией», — заключил Балахничёв.