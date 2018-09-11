«Потенциал для оспаривания высокий»: Колобков рассказал об обвинениях в адрес российских биатлонистов и наследии ЧМ-2018

Отказ Международного союза биатлонистов (IBU) восстановить в правах Союз биатлонистов России не повлечёт за собой ограничений для национальных сборных. Об этом в интервью RT заявил министр спорта Павел Колобков. Он также прокомментировал обвинения в употреблении допинга в адрес российских биатлонистов, отметив высокий потенциал для оспаривания выводов комиссии IBU в Спортивном арбитражном суде. Кроме того, Колобков пояснил, каким образом финансируются объекты ЧМ-2018 по футболу, и рассказал, как будет развиваться профессиональный спорт на Дальнем Востоке.

— Чемпионат мира по футболу уже позади, но стадионы по-прежнему заполняются, а национальная сборная продолжает радовать, одерживая победы. Как спустя два месяца вы оцениваете наследие, которое оставил после себя мундиаль?

— Наследие достаточно велико, учитывая число проектов, которые были реализованы. Особенно тех, которые связаны с инфраструктурой мундиаля. По министерским делам я достаточно часто посещаю города, которые принимали турнир, и оцениваю всё другим взглядом. Уже разобраны периметры безопасности, люди гуляют по паркам и прилегающим территориям, а сами города приобрели другой облик, стали гораздо более дружелюбными и привлекательными для туристов и местных жителей. Что касается стадионов, то они, без сомнения, украсили эти города. Очень приятно сознавать, что всё это появилось благодаря ЧМ.

— Довольны ли тем, как используют арены, и следите ли за этим?

— Мы разрабатываем сейчас бизнес-планы по стадионам, которые были возведены к мундиалю. Рассчитываем, что помимо футбольных матчей команд, которые базируются в этих городах, арены будут принимать культурно-массовые мероприятия. Наша задача — повысить внебюджетные доходы сооружений и поэтапно снизить их государственную финансовую поддержку. Нами разработана программа наследия, согласно которой первый год эксплуатации в полном объёме находится на балансе Минспорта, а к пятому оно должно уменьшиться в три раза, то есть до 33%. После передачи объектов регионы должны начать реализовывать свои программы.

Колобков о наследии ЧМ-2018 и обвинениях российских биатлонистов

— В том числе и всех остальных сооружений?

— Да. Стратегия касается не только стадионов, но и спортивных баз и оздоровительных комплексов. У каждой площадки есть свой собственник, который будет нести за неё ответственность. Мы совместно с Российским футбольным союзом вскоре примем решения по каждому объекту и будем на первых порах помогать им с финансированием. Рассчитываем, что благодаря этому количество детей, занимающихся футболом в 30 регионах вырастет на 25-30% в ближайшее время. Параллельно в РФС разрабатывают единые методики футбольного образования, которые будут внедрятся во все спецшколы.

— От футбола — к биатлону. Союз биатлонистов России не стал полноправным членом IBU. Не грозит ли биатлону участь лёгкой атлетики, на ваш взгляд?

— На данный момент все наши сборные имеют возможность участвовать в полном объёме на турнирах под эгидой организации. Никаких санкций и ограничений для национальных команд нет. Что касается восстановления прав СБР, то шведу Олле Далину после избрания на пост президента Международной федерации биатлона требуется время, чтобы разобраться в ситуации.

К слову, та информационная война, которая велась в отношении России и бывшего главы организации Андреса Бессеберга, сейчас пошла на спад, однако она повлияла на то, что член правления СБР Виктор Майгуров не смог избраться в совет IBU и снял свою кандидатуру с выборов на пост первого вице-президента.

— Насколько серьёзно разбирательство в отношении четырёх российских биатлонистов?

— Я надеюсь на скорое разрешение ситуации. Выдвинутые в адрес наших биатлонистов перед конгрессом IBU обвинения уже изучены. Потенциал для оспаривания в Спортивном арбитражном суде, по словам юристов, достаточно высокий. Дальше всё зависит от решения самих спортсменов. Знаю, что в федерации сейчас с ними этот вопрос обсуждают. В течение 10-15 дней ответ будет сформулирован, после чего всё будет переведено в правовое русло.

— Вы не первый год посещаете Восточный экономический форум (ВЭФ). Как обстоят дела с развитием профессионального спорта на Дальнем Востоке в наши дни?

— Существующая инфраструктура соответствует той, что имеется в других регионах страны. Однако нами принято решение выделить деньги на осуществление новых проектов и улучшение условий для занятий спортом, как сложившихся профессионалов, так и детей, которые только делают свои первые шаги. В рамках этой программы ежегодно Минспорта планирует выделять по 1 млрд рублей.

— В среду на ВЭФ состоится сессия, посвящённая мировому спорту. Какие темы будут на ней затронуты?

— В ближайшие годы Дальний Восток станет центром крупных международных соревнований. Здесь состоятся не только следующие Олимпийские игры — летние в Токио и зимние в Пекине, — но и многие профильные соревнования, предшествующие им: от этапов Кубков мира до континентальных и мировых форумов. Соответственно, многие спортсмены будут осуществлять подготовку на спортивных базах Азиатско-Тихоокеанского региона. Не стоит забывать и о том, что здесь огромные рынки — спортивная атрибутика и современные технологии постоянно уходят вперёд и влияют на результаты.