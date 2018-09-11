Дзюба признался, что всегда хотел иметь свой фирменный жест

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о своём праздновании голов, которое он придумал на чемпионате мира в России.

«Он родился на эмоциях: я бежал, радовался и решил вернуть тренеру должок. Вообще, мне всегда хотелось иметь свой фирменный жест. Рад, что теперь он у меня есть», — приводит слова форварда GQ.

Он также высказал отношение к тому, что дети по всей стране стали повторять его жест.

«Я очень люблю детей — это самое потрясающее в жизни. Мне хочется быть для них примером: показывать, что надо бороться, отдавать себя на 100%. Может быть, я ещё сам ребёнок? После бури эмоций чемпионата мира первое время было непросто играть в чемпионате России. Нет того антуража. Тем не менее отношение людей, а особенно детей, вернуло мотивацию», — добавил Дзюба.

Ранее форвард сборной России по футболу Артём Дзюба стал человеком года по версии GQ.