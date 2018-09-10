Форвард сборной России по футболу Дзюба стал человеком года по версии GQ

Журнал GQ назвал нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу человеком года.

Об этом сообщает официальный сайт издания.

«Благодаря своим­ голам, речам и жестам превратилс­я в живо­й символ­ чемпиона­та мира, затмив всех претендентов на звание человека года — и даже волка Забиваку», — отметили в GQ.

В пяти матчах домашнего для российской сборной ЧМ-2018 Дзюба отметился тремя забитыми мячами и помог команде впервые в истории дойти до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что Дзюба обратился к партнёрам по сборной России перед контрольным матчем с Чехией, который он пропустил из-за травмы.