На ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022»

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В рамках Восточного экономического форума пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
На ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022»
  • РИА Новости

Она запланирована на 12 сентября.

Как заявил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, Азиатско-Тихоокеанский регион принимает три Олимпиады подряд.

«Как использовать этот фактор для развития российского Дальнего Востока, какие форматы обмена в сфере спорта интересны странам региона, в каких интеграционных проектах заинтересованы Международный олимпийский комитет и ведущие спортивные федерации — вот основные темы сессии», — отметил он.

Среди участников — помощник президента России, заместитель председателя совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заместитель директора МОК по связям с Олимпийским движением Джеймс Маклеод и другие.

Также выступят министр спорта Китая Гоу Чжонвэн и гендиректор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.

Ранее сообщалось, что около 600 представителей КНР примут участие в ВЭФ-2018.

Также ИА «Удмуртия» сообщало, что Промышленный форум начнёт работу 11 сентября в Ижевске.

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