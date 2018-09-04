Промышленный форум откроется 11 сентября в Ижевске

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Промышленный форум начнёт работу 11 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия».
Промышленный форум откроется 11 сентября в Ижевске
  • ©vcudmurtia.ru

В его рамках состоятся всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия».

Также запланирована специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

Ожидается участие более 7 тыс. специалистов. Свою продукцию должны представить 70 предприятий из 11 регионов.

Форум будет проходить до 14 сентября.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность» состоится в Комсомольске-на-Амуре 5 и 6 сентября.

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