Промышленный форум откроется 11 сентября в Ижевске

Промышленный форум начнёт работу 11 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия».

В его рамках состоятся всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия».

Также запланирована специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

Ожидается участие более 7 тыс. специалистов. Свою продукцию должны представить 70 предприятий из 11 регионов.

Форум будет проходить до 14 сентября.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность» состоится в Комсомольске-на-Амуре 5 и 6 сентября.