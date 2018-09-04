Общероссийский конгресс инженеров пройдёт в Хабаровском крае 5 и 6 сентября

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Общероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность» пройдёт в Комсомольске-на-Амуре 5 и 6 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край».
Общероссийский конгресс инженеров пройдёт в Хабаровском крае 5 и 6 сентября
  • РИА Новости

Как ожидается, в нём примут участие около 700 человек, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний, научных и образовательных организаций.

Среди тем — современные технологии и их внедрение в авиацию и судостроение, модернизация производства и подготовка образованных специалистов.

Первый Дальневосточный конгресс инженеров состоялся в 2013 году. Впоследствии его статус повысили до федерального.

Ранее Newinform сообщало, что Международный математический конгресс пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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