Временный статус: члены конгресса IBU отказались восстанавливать в правах СБР

Международный союз биатлонистов не стал восстанавливать в правах Союз биатлонистов России и оставил организацию в статусе временного члена. В ходе голосования членов конгресса IBU в поддержку СБР высказались лишь 20 человек из 51. По мнению экспертов, на решение коренным образом повлияли обвинения в употреблении допинга российскими спортсменами, выдвинутые неделю назад, несмотря на то, что прямых доказательств вины атлетов нет.

В хорватском Порече, где проходит конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), состоялось заседание, на котором решилась ближайшая судьба Союза биатлонистов России. По итогам голосования членов организации СБР получил отказ в восстановлении членства.

Для положительного исхода российской стороне требовалось получить не менее 50% голосов присутствующих членов конгресса. Однако из 51 человека за СБР свои голоса отдали лишь 20 человек, против — 29, ещё двое воздержались.

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«Конгресс IBU проголосовал против апелляции СБР по восстановлению его полного членства. В результате Россия остаётся временным членом международной организации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

СБР временно потерял членство в декабре 2017 года в результате обнаружения многочисленных нарушений антидопинговых правил, а также на основании доклада Ричарда Макларена.

Россия была временно ограничена в своих правах, в связи с чем лишалась голоса на конгрессе IBU, возможности выдвижения своих кандидатов на руководящие должности в организацию, а также проведения международных соревнований на своей территории.

Кроме того, СБР автоматически утратила возможность отдать свой голос на выборах нового главы организации. На эту должность после отставки норвежца Андреса Бессеберга претендуют швед Олле Далин и латвийка Байба Брока.

Для восстановления статуса СБР было выдвинуто несколько условий. Во-первых, Международный олимпийский комитет (МОК) должен был вернуть членство Олимпийского комитета России (ОКР). Этот пункт был выполнен уже в конце февраля после того, как международные спортивные власти убедились в том, что российская сторона готовы пойти навстречу МОК в решении вопросов, связанных с применением запрещённых препаратов отечественными спортсменами.

Во-вторых, СБР было необходимо показать готовность следовать всем указаниям IBU, касающимся антидопингового законодательства. С этой точки зрения у России также не возникло никаких проблем, так как в Союзе не раз заявляли о том, что готовы помочь международным организациям в расследовании подобных дел. Об этом в своём выступлении в преддверии голосования рассказал президент СБР Владимир Драчёв.

В-третьих, после возникновения информации о многочисленных случаях применения допинга россиянами, международная организация настаивала на том, что начиная с 1 января 2017 года ни один биатлонист не должен быть заподозрен в употреблении допинга. К сожалению, именно этот пункт выполнить не удалось.

В начале сентября четыре наших спортсмена попали под подозрение в применении запрещённых препаратов. Расследование было начато после дачи показаний бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. В списках виновных числились олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, а также чемпион Европы Александр Печёнкин и победитель юниорского мирового первенства Александр Чернышов.

Несмотря на серьёзность ситуации, положение российской стороны могло спасти то, что прямыми доказательствами на данный момент комиссия, расследующая данное дело, не обладает. Несмотря на это, по мнению некоторых представителей СБР, существует высокая степень вероятности, что сложившаяся ситуация коренным образом повлияла на мнение членов конгресса. В этом уверен вице-президент организации Сергей Чепиков.

«Основная мотивация невосстановления нашей федерации исходила из заявлений члена антидопинговой комиссии. В его выступлении были обозначены конкретные вопросы, в том числе и недавний скандал с четырьмя спортсменами», — приводит слова Чепикова «Чемпионат».

Тем не менее, несмотря на напряжённую обстановку вокруг российского биатлона в преддверии конгресса IBU, перевес в девять голосов при двух воздержавшихся свидетельствует о том, что у Союза биатлонистов России велики шансы восстановить свои права в ближайшем будущем. Особенно если вина спортсменов не будет доказана.