«Строятся на показаниях Родченкова»: стали известны подробности обвинений российских биатлонистов в употреблении допингa

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов подтвердил, что стал одним из четырёх биатлонистов, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил. По словам спортсмена, расследование строится на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В Госдуме отмечают, что дело против российских атлетов было начато специально в преддверии конгресса Международного союза биатлонистов, на котором должен решаться вопрос о восстановлении СБР в правах.

Первый месяц осени может стать поворотным в судьбе российского биатлона. С 5 по 9 сентября в хорватском городе Порец будет проходить конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). Помимо выборов главы организации, на нём будет рассматриваться вопрос о восстановлении в правах СБР.

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Однако за неделю до этого события шансы российской федерации на возвращение в биатлонную семью серьёзно пошатнулись. Причиной тому стала информация о начале расследования в отношении четырёх спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте СБР, при этом имена самих атлетов не назывались.

Позднее выяснилось, что одним из них является двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году. Уроженец Красноярска признался, что в его отношении действительно ведётся расследование, и рассказал, на чём построены обвинения.

«Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование и что обязан ответить в течение 14 дней. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Григория Родченкова (экс-главы московской антидопинговой лаборатории. — RT)», — приводит слова Устюгова РИА Новости.

Биатлонист заявил, что собирается защищать своё имя, и напомнил, что все его допинг-тесты по ходу спортивной карьеры были отрицательными.

«Все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учётом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться. У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав союза не отступит от принципов справедливости», — добавил спортсмен.

По информации СМИ, помимо Устюгова в нарушении антидопинговых правил подозреваются олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, чемпион Европы Александр Печёнкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

Примечательно, что расследование в отношении российских спортсменов было инициировано за неделю до рассмотрения вопроса о восстановлении СБР в правах. Как считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, это трудно назвать неожиданностью.

«Не надо быть слишком умным, чтобы понять мотивы всего происходящего. Конечно, всё это делается под конгресс IBU. Это попытка создать такие условия, при которых страны не проголосуют за восстановление СБР в правах. Безусловно, это нестандартная ситуация в плане обвинения в употреблении запрещённых препаратов. Прямых доказательств нарушения антидопинговых правил нет», — заявил Васильев RT.

По его мнению, IBU не должен инициировать дела в отношении спортсменов, основываясь на словах «не совсем вменяемого человека» — Родченкова.

«Все обвинения в адрес России строятся на показаниях Родченкова и доклада Макларена, который противоречит сам себе. Причём об этом он сам вскользь упоминал. Очевидно, что это разыгранный фарс. Хотелось бы понять, чего добиваются наши оппоненты. Убрать страну с международной спортивной арены? Это может привести к оттоку спонсоров как из данного вида, так и из Международного олимпийского комитета в целом. Никаких доказательств нет, кроме показаний не совсем вменяемого человека», — отметил прославленный спортсмен.

При этом он считает, что рано или поздно все обвинения с российского спорта будут сняты.

«Посмотрим, чем всё закончится. И на Родченкова, и на Макларена уже было подано несколько исков, в том числе в США. Мне представляется, что рано или поздно вся эта искусственная война против российского спорта будет признана фейком», — добавил Васильев.

Российский биатлонист Евгений Устюгов

globallookpress.com

Депутат комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв также уверен, что момент для начала расследования был выбран неслучайно.

«Как и на другие виды спорта, на российский биатлон осуществляются постоянные нападки как со стороны WADA, так и со стороны других организаций. Неслучайно, что подобная информация всплывает именно перед конгрессом IBU. Безусловно, проблемы существуют. Но серьёзные обвинения должны быть подкреплены доказательствами. Если они действительно существуют, то виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством РФ», — выразил мнение депутат.

Он также заявил, что в случае невиновности спортсмены обязаны доказывать свою правоту всеми имеющимися у них способами.

«Необходимо чётко понять позицию наших биатлонистов. Большинство из них завершили спортивную карьеру. Если эти обвинения являются голословными, им необходимо защищать свою невиновность. Уже были прецеденты, когда российским атлетам это удавалось», — подчеркнул Свищёв.

Судя по всему, не намерен мириться с обвинениями и сам Устюгов. По его словам, он уже обратился к адвокатам по данному вопросу. Однако рассчитывать на поддержку со стороны Союза биатлонистов России ему не приходится.

«В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились к нашему руководству, к Прохорову и Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании», — добавил спортсмен.

На заявление Устюгова ответил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. По его словам, организация контактировала с ним, однако за юридической помощью он не обращался.

«Смотря в чём оказывать помощь. Если мы говорим о финансовой, то это одно, если о юридической — другое. Что он имел в виду, мне сложно сказать, поскольку я не видел и не слышал его заявления. На эту тему он к нам не обращался, пока мы проводим только консультации», — заявил Драчёв ТАСС.

При этом он признался, что лично не общался с двукратным олимпийским чемпионом.

«Не знаю, почему он так решил, лично я с ним ещё не разговаривал. Но я знаю, что с ним общались на тему того, какая ему необходима поддержка, спрашивали о его планах и совместных дальнейших действиях», — добавил глава СБР.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Васильев назвал неправильным отказ Союза биатлонистов России помогать атлету, однако выразил мнение, что на это могут быть свои причины.

«За наших спортсменов необходимо бороться в любых условиях, используя всевозможные механизмы. Возможно, на сегодняшний день у СБР нет ресурсов, которые позволили бы защищать атлетов на самом высоком уровне», — выразил мнение Васильев.

При этом Свищёв посоветовал Устюгову обратиться в Министерство спорта и Олимпийский комитет России, а также пообещал лично обсудить этот вопрос с атлетом.

«В таких случаях спортивное сообщество должно объединяться. Атлетов ни в коем случае нельзя бросать. Когда они завоёвывали медали, все радовались и хлопали в ладоши. Если бы к нам (в Федерацию кёрлинга России. — RT) обратились даже бывшие спортсмены, мы бы оказали поддержку. Любое нарушение бросает тень на спорт в целом. Я свяжусь с Устюговым и обсужу с ним существующую проблему», — добавил глава ФКР.