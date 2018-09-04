Биатлонист Устюгов: СБР не готов мне помогать в деле о допинговых нарушениях

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов сообщил, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования по делу о нарушениях антидопинговых правил.
Биатлонист Устюгов: СБР не готов мне помогать в деле о допинговых нарушениях
  • РИА Новости

Спортсмен в течение 14 дней должен ответить на обвинения в свой адрес. По словам Устюгова, его делом сейчас активно занимаются юристы, но Союз биатлонистов России (СБР) отказал ему в помощи.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко, которые всегда нас поддерживали», — цитирует российского биатлониста РИА Новости.

Ранее бронзовая призёрка чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова заявила, что допинговый скандал в отношении четырёх биатлонистов из России напоминает ситуацию, предшествующую дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить