Биатлонист Устюгов: СБР не готов мне помогать в деле о допинговых нарушениях

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов сообщил, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования по делу о нарушениях антидопинговых правил.

Спортсмен в течение 14 дней должен ответить на обвинения в свой адрес. По словам Устюгова, его делом сейчас активно занимаются юристы, но Союз биатлонистов России (СБР) отказал ему в помощи.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко, которые всегда нас поддерживали», — цитирует российского биатлониста РИА Новости.

Ранее бронзовая призёрка чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова заявила, что допинговый скандал в отношении четырёх биатлонистов из России напоминает ситуацию, предшествующую дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.