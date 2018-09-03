Подчуфарова — о скандале с российскими биатлонистами: 100%, что всё специально сделано под конгресс IBU

Бронзовая призёрка чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова выразила мнение, что допинговый скандал в отношении четырёх биатлонистов из России напоминает ситуацию, предшествующую дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Ситуация напоминает ту, которая произошла с российской лёгкой атлетикой. Громких заявлений я делать не буду. У меня есть мнение на этот счёт, но оно довольно грустное. В общих чертах история очень плохая и плохо для нас кончится», — цитирует экс-спортсменку ТАСС.

Она также считает, что данную ситуацию специально подстроили перед конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU), на котором рассмотрят вопрос полноценного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР).

«На 100% уверена, что всё специально сделано в самый последний момент под конгресс IBU. Так делается намеренно. Так выглядело и последние два года: то перед сезоном что-то выскакивало, то перед важными мероприятиями. Думаю, если сейчас эта история стихнет, то опять что-нибудь потом вылезет перед сезоном», — добавила Подчуфарова.

Конгресс IBU состоится в хорватском Порече с 6 по 9 сентября.

До этого в IBU сообщили, что четыре российских биатлониста нарушили антидопинговые правила.

Ранее в IBU прокомментировали информацию о нарушении антидопинговых правил 65 российскими биатлонистами.