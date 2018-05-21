«Главное, чтобы нашли взаимопонимание»: Хованцев и Польховский вернулись в сборную России по биатлону

В Союзе биатлонистов России определились с новыми старшими тренерами сборной. За подготовку мужчин будет отвечать Анатолий Хованцев, а за женщин — Валерий Польховский. Оба специалиста уже возглавляли российскую сборную и добивались успеха, но по разным причинам покинули команду. Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев уверен, что результаты улучшатся, если дать тренерам поработать хотя бы два года.

В сборной России по биатлону произошли очередные тренерские назначения. Главным тренером сборной и старшим тренером мужской команды стал Анатолий Хованцев. За работу с женщинами будет отвечать Валерий Польховский. Соответствующее решение было принято на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) во главе с новым президентом организации Владимиром Драчёвым.

И Хованцев, и Польховский — известные в своей сфере специалисты, в прошлом много лет работавшие в сборной России. Хованцев начинал тренерскую карьеру во времена СССР и прошёл путь от наставника юниорской команды до старшего тренера первой сборной. С 1998 по 2010 годы он работал за рубежом: в Финляндии, Эстонии и Украине.

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В 2010 году Хованцев принял предложение возглавить женскую сборную России, но не проработал с ней и года — он был уволен тогдашним президентом СБР Михаилом Прохоровым прямо во время эстафетной гонки на чемпионате мира. С тех пор Хованцев работал в Финляндии, а также сотрудничал со ставшими чемпионками мира Кайсой Мякяряйнен и Екатериной Юрловой.

Польховский известен прежде всего своей работой с женской командой России с 2001 по 2007 годы, когда девушки были законодательницами мод в биатлоне. Также он недолго входил в штаб сборной России при Прохорове. В последние годы Польховский работал со сборной Казахстана.

Перестановки в национальной команде по биатлону произошли после того, как правление СБР признало неудовлетворительной работу предыдущих специалистов — старшего тренера мужчин Рикко Гросса и наставника женской сборной Сергея Коновалова. Девушки впервые не завоевали ни одной медали на этапах Кубка мира, а львиную долю наград среди мужчин получил Антон Шипулин, который готовился к сезону отдельно от остальных напарников.

Президент СБР Владимир Драчёв не скрывал, что хочет привлечь Хованцева в команду и доверить ему всю спортивную работу, сделав своим заместителем. Назначение Польховского стало в некотором роде неожиданным, хотя ещё 10 апреля он прекратил работу в Казахстане и был открыт для предложений на родине.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал RT последние назначения в сборной России. По его мнению, приход Хованцева и Польховского является правильным шагом, который поможет биатлонистам улучшить результаты. Однако специалистам для этого нужно время.

— Как относитесь к назначению Хованцева главным тренером сборной России и старшим в мужской команде?

— Я входил в команду Драчёва, мы с ним обсуждали этот вопрос. Считаю, что назначение Хованцева — вариант действительно неплохой. Ему только нужно найти хороших помощник. Он опытный, донельзя ответственный специалист. Мы с моим тёзкой разговаривали, он постоянно ищет новую научную литературу, нашёл помощника, чтобы переводил её. Это хорошая кандидатура.

РИА Новости

© Андрей Аносов/СБР

— Своевременное ли это назначение? Он успеет втянуться в работу?

— Конечно, со всеми этими выборами тренировочный процесс затянулся. Уже надо комплектовать команду, продолжать работу. В современном биатлоне принято проводить круглогодичную подготовку. К счастью, всё закончилось, глобальные изменения произошли, теперь можно возвращаться к работе.

— Что думаете о возвращении Польховского на пост старшего тренера женской сборной?

— Хоть его Александр Тихонов и критикует, но я к приходу Валерия Николаевича отношусь позитивно. Это грамотный человек, прошёл нашу советско-российскую школу биатлона, набрал много опыта. Уверен, что он неплохо справится. Главное, чтобы Хованцев и Польховский нашли взаимопонимание. У обоих могут быть свои амбиции. Если начнут грызться, то, конечно, никакого результата не будет.

— Они сильно различаются по характеру?

— Польховский — более жёсткий тренер, любит дисциплину. А Хованцев — более добрый, мягкий человек. Но для Польховского его характер идёт в плюс, в женской команде нужна особая дисциплина.

— Фамилии их помощников пока не объявлены…

— Обязательно нужно, чтобы они сами выбрали вторых и третьих тренеров, чтобы их не навязывали со стороны. В этом отношении я верю в Драчёва. Он знает, как они предпочитают работать.

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— Когда ждать результата, который удовлетворит болельщиков? Особенно от девушек?

— Он должен прийти, я не сомневаюсь. Для начала надо навести порядок в команде, чтобы не было шатаний. Польховскому в этом отношении я доверяю, он очень требовательный и любит дисциплину. В течение первого сезона могут быть всплески, но я думаю, что лучше подождать как минимум два года.

Главное — это не вмешиваться в работу новых тренеров. Новое руководство достаточно умно, чтобы не снимать после первого же сезона. Надо дать отработать все четыре года. Критикам сборной я бы посоветовал пока что помолчать, сейчас нам надо друг другу помогать. Нельзя никого оскорблять, подножки ставить исподтишка. Главное ещё, чтобы не произошло никаких скандалов на международном уровне, как с лёгкой атлетикой, чтобы не запретили выступать.

— Драчёв высказался против индивидуальной подготовки Антона Шипулина. Новые тренеры сборной теперь не должны допускать такого, чтобы кто-то занимался вне команды?

— Я за то, чтобы была единая подготовка. Конечно, есть спортсмены, которые выбиваются, как раньше Шипулин. Им нужно что-то своё. Но им всё равно лучше оставаться в команде, а свою подготовку согласовывать с тренерами. Ведь могут возникнуть какие-то вопросы, и их лучше решать вместе. В целом готовиться надо по единому плану, но можно с небольшими отклонениями. На то и нужны тренеры, чтобы они корректировали работу.

— Как решать проблему с переходом из юниорского биатлона во взрослый? Получится ли у новых тренеров справиться с этим?

— Да, у нас всегда у юниоров результаты хорошие, а потом они уже ничего не могут. Нужно подойти к этой проблеме максимально грамотно, назначить тренеров, которые будут не сиюминутный результат давать, а основательно подходить к подведению молодёжи. Как раз Хованцев и Польховский на это способны. Остаётся им пожелать только взаимопонимания и доброго климата в команде, какой был у нас в советские времена. Тогда результат появится.