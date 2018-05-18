«Улучшится взаимодействие с регионами и климат в сборной»: Драчёв избран новым главой Союза биатлонистов России

Депутат Государственной думы Владимир Драчёв избран новым президентом Союза биатлонистов России. Он одержал победу по итогам трёх туров голосования, в котором его основным конкурентом был вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров. Первостепенной задачей для Драчёва является назначение тренеров в сборной России и восстановление полного членства СБР в IBU.

Новым президентом Союза биатлонистов России (СБР) стал депутат Государственной думы, четырёхкратный чемпион мира и дважды олимпийский призёр Владимир Драчёв. Он будет выполнять обязанности главы российского биатлона в течение четырёхлетнего срока.

Драчёв одержал непростую победу в голосовании, прошедшем в рамках отчётно-выборной конференции в Тюмени. Помимо него на пост президента СБР претендовали также вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и член правления СБР Дмитрий Алексашин.

Правом голоса на выборах президента СБР обладали 50 делегатов от региональных биатлонных федераций и восемь членов правления организации, в том числе предыдущий глава СБР Александр Кравцов. Согласно регламенту, для победы на выборах необходимо было набрать 2/3 голосов, то есть заручиться поддержкой как минимум 39 выборщиков.

Предварительные расклады показывали, что Драчёва и Майгурова поддерживают примерно половина обладателей права голоса. В такой непростой ситуации было очевидно, что по результатам первого тура победитель объявлен не будет. И действительно, на первом этапе выборов Драчёв набрал 31 голос, Майгуров — 23, а Алексашин — четыре.

Во втором туре ни одному кандидату снова не хватило голосов для победы. Драчёв заручился поддержкой 36 избирателей, а Майгуров — 22. Если бы голосование было объявлено несостоявшимся, то Кравцов оставался бы исполняющим обязанности главы СБР до внеочередной конференции, проведение которой должно было бы состояться в течение месяца. Однако был организован третий тур голосования, в котором свои голоса в пользу Драчёва отдали 40 человек.

Новому президенту СБР необходимо будет решать ряд важных вопросов, из-за которых российский биатлон пребывает в кризисе. Это и повышение результатов мужской и женской сборных, и выбор новых старших тренеров для обеих команд, и восстановление постоянного членства СБР в IBU, без которого невозможно участие российских представителей в выборных мероприятиях Международного союза биатлонистов.

Сразу после победы Драчёв заявил, что предложит Майгурову остаться в правлении СБР и взаимодействовать с IBU.

«Виктор Майгуров будет работать членом правления и отвечать за международные отношения. Это очень сложный вопрос, не от нас всё будет зависеть. Исполком IBU состоится уже совсем скоро, от него будет зависеть судьба нашей сборной, будем мы выступать или нет. Надеюсь, что всё будет хорошо, что мы будем выступать на Кубках мира и Кубках IBU, поедем вместе с Виктором на исполком, это необходимо. Уверен, что Кравцов останется в биатлоне. Найдём взаимодействие, чтобы работать», — заявил Драчёв ТАСС.

Бывший президент Союза биатлонистов России, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов надеется, что при Драчёве российский биатлон вернётся к тем высоким результатам, которые были десять лет назад. Тихонов высоко оценил нового главу СБР и заявил, что готов помогать ему в работе.

«Владимир Драчёв победил с большим преимуществом. Я этого человека знаю с юности, знаю всю его трудовую деятельность, знаю его как спортсмена, как человека. Сейчас он человек большого спорта, является депутатом Государственной думы. Уверен, это ему не помешает в работе в СБР. Он имеет возможность решать многие вопросы как депутат. Важно, чтобы он набрал хорошую профессиональную команду, а не как было последние десять лет с прежней командой. Дай бог, чтобы с назначением Драчёва начался подъём российского биатлона. Раньше мы были недосягаемы для всех. Десять лет назад мы были лучшей биатлонной федерацией среди всех национальных федераций. Вернуть это всё будет очень непросто. И мы ещё не знаем, чем закончится расследование в отношении Андерса Бессеберга (главы IBU. — RT). Я хочу подчеркнуть, что готов помогать Владимиру Драчёву, но только в качестве советника», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Другой спортсмен, Сергей Чепиков, уверен, что при Драчёве ситуация в российском биатлоне улучшится.

«Будет создана новая команда под руководством Драчёва, которая исключит все ошибки, сделанные в прошлом. Улучшится взаимодействие с регионами и климат в сборной. Тренерские кадры будут подобраны профессионально. Приходит поколение тех, кто выступал в 1990-х и нулевых, у которых есть уже опыт. Конечно, жалко, что кандидаты не консолидированно это делают. Мне бы хотелось, чтобы Драчёв и Майгуров были в одной команде. Может, так и произойдёт», — надеется Чепиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, напротив, не ждёт существенных улучшений после ухода Кравцова и избрания Драчёва.

«Я уже говорила, что кто бы ни победил — Майгуров или Драчёв — мало что изменится в биатлоне», — заявила Резцова.

Также по теме «Необходимо отдохнуть от спорта»: Шипулин заявил о возможном завершении карьеры из-за болезни Российский биатлонист Антон Шипулин не исключает, что завершит спортивную карьеру. Об этом сообщил сам золотой призёр Олимпиады в...

Бывшая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева так же, как и Тихонов, заявила о готовности помогать новому руководству СБР.

«И с Драчёвым, и с Майгуровым мы разговаривали некоторое время назад, они оба в курсе, что я хотела бы работать в биатлоне. Если Драчёв готов предложить мне работу, я приму это предложение. Возможно, моя работа на первых порах будет носить какой-то консультативный характер, мне кажется, в этом плане я могла бы помочь молодёжной команде. В моё время существовала практика приглашения в команду известных спортсменов, общаться с ними было полезно», — сказала бывшая спортсменка РИА Новости.

Главным тренером сборной России по биатлону при Драчёве может стать бывший старший тренер женской команды Анатолий Хованцев. Об этом он сам заявил после победы Драчёва на выборах.

«Драчёв видит меня вице-президентом по спорту и главным тренером. Иностранцев в тренерском штабе сборной не будет. Что касается кандидатов, то их имена я пока озвучивать не буду, поскольку их надо обсудить с президентом», — заявил специалист.

Информацию об отсутствии иностранных тренеров в сборной России позднее подтвердил и сам Драчёв.

«В шорт-лист на роль старших тренеров сборных входит 10-12 человек, обсуждать кандидатов правление СБР будет уже в понедельник. Иностранцев в шорт-листе нет», — заявил новый глава СБР.