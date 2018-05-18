Конференция СБР не смогла выбрать нового президента во втором туре голосования

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла избрать нового президента организации во втором туре голосования.

Как сообщает ТАСС, Владимир Драчёв получил 36 голосов, а Виктор Майгуров — 22 голоса.

Для победы одному из кандидатов надо набрать 37 голосов (2/3 делегатов), поскольку двое из 58 делегатов конференции сдали свои мандаты.

Ранее сообщалось, что конференция СБР не смогла выбрать нового президента в первом туре голосования.