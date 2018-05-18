Конференция СБР не смогла выбрать нового президента во втором туре голосования
Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла избрать нового президента организации во втором туре голосования.
Как сообщает ТАСС, Владимир Драчёв получил 36 голосов, а Виктор Майгуров — 22 голоса.
Для победы одному из кандидатов надо набрать 37 голосов (2/3 делегатов), поскольку двое из 58 делегатов конференции сдали свои мандаты.
Ранее сообщалось, что конференция СБР не смогла выбрать нового президента в первом туре голосования.
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