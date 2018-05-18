Конференция СБР не смогла выбрать нового президента в первом туре голосования
Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла избрать нового президента организации в первом туре голосования.
Как сообщает ТАСС, Владимир Драчёв получил 31 голос, Виктор Майгуров — 23, а Дмитрий Алексашин — 4.
Таким образом, Алексашин выбыл из борьбы за должность главы СБР.
Согласно уставу организации, для победы на выборах кандидату в президенты надо набрать две трети голосов.
Ранее сообщалось, что Драчёв предложил ввести уголовную ответственность за допинг.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube