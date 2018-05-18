Конференция СБР не смогла выбрать нового президента в первом туре голосования

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Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла избрать нового президента организации в первом туре голосования.

Как сообщает ТАСС, Владимир Драчёв получил 31 голос, Виктор Майгуров — 23, а Дмитрий Алексашин — 4.

Таким образом, Алексашин выбыл из борьбы за должность главы СБР.

Согласно уставу организации, для победы на выборах кандидату в президенты надо набрать две трети голосов.

Ранее сообщалось, что Драчёв предложил ввести уголовную ответственность за допинг.

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