Конференция СБР не смогла выбрать нового президента в первом туре голосования

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла избрать нового президента организации в первом туре голосования.

Как сообщает ТАСС, Владимир Драчёв получил 31 голос, Виктор Майгуров — 23, а Дмитрий Алексашин — 4.

Таким образом, Алексашин выбыл из борьбы за должность главы СБР.

Согласно уставу организации, для победы на выборах кандидату в президенты надо набрать две трети голосов.

Ранее сообщалось, что Драчёв предложил ввести уголовную ответственность за допинг.