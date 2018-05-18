Биатлонистка Зайцева заявила о готовности работать в СБР

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что готова поработать в Союзе биатлонистов России (СБР), если получит соответствующее предложение.

«И с Владимиром Драчёвым, и с Виктором Майгуровым мы разговаривали некоторое время назад. Они оба в курсе, что я хотела бы работать в биатлоне. Если Драчёв готов предложить мне работу, я приму это предложение», — приводит слова Зайцевой РИА Новости.

Она отметила, что первое время её работа могла бы носить консультативный характер.

«Мне кажется, в этом плане я могла бы помочь молодёжной команде. В моё время существовала практика приглашения в команду известных спортсменов: общаться с ними было полезно», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Драчёв избран президентом Союза биатлонистов России.

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