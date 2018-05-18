Драчёв избран президентом Союза биатлонистов России

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Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) избрала Владимира Драчёва новым президентом организации.
Драчёв избран президентом Союза биатлонистов России
  • Владимир Драчёв
  • РИА Новости
  • © Андрей Аносов/СБР

Как сообщает ТАСС, Драчёв получил 40 голосов делегатов, его оппонент Виктор Майгуров — 16 голосов.

Предыдущим главой СБР был Александр Кравцов, который принял решение не переизбираться на новый срок по причине занятости на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Ранее сообщалось, что Джанфранко Каспер переизбран президентом FIS.

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