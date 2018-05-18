Джанфранко Каспер переизбран президентом FIS
Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) переизбрал швейцарца Джанфранко Каспера на должность президента организации.
Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Конгресс организации прошёл в греческом Коста-Наварино.
74-летний Каспер руководит FIS с 1998 года.
Ранее сообщалось, что конференция Союза биатлонистов России не смогла выбрать нового президента во втором туре голосования.
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