Джанфранко Каспер переизбран президентом FIS

Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) переизбрал швейцарца Джанфранко Каспера на должность президента организации.

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Конгресс организации прошёл в греческом Коста-Наварино.

74-летний Каспер руководит FIS с 1998 года.

Ранее сообщалось, что конференция Союза биатлонистов России не смогла выбрать нового президента во втором туре голосования.