«Необходимо отдохнуть от спорта»: Шипулин заявил о возможном завершении карьеры из-за болезни

Российский биатлонист Антон Шипулин не исключает, что завершит спортивную карьеру. Об этом сообщил сам золотой призёр Олимпиады в Сочи. По его словам, причиной могут стать проблемы со здоровьем. При этом двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил надежду, что заявления Шипулина вызваны эмоциями и психологической усталостью.

«Не готов говорить, продолжу ли карьеру»

За последние пять лет Антон Шипулин превратился из подающего надежды спортсмена в бессменного лидера мужской сборной России. После того, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов принял решение покинуть спорт, уроженец Тюмени неизменно занимал самые высокие места среди россиян в общем зачёте Кубка мира, а также являлся одним из двух главных конкурентов лучшего биатлониста планеты Мартена Фуркада. С французом также регулярно соперничал только норвежец Йоханнес Бё.

За это время Шипулин успел стать двукратным чемпионом мира, золотым призёром Олимпиады в Сочи, а также одержать 11 побед на этапах Кубка планеты. Однако главный старт в своей карьере атлету пришлось пропустить. Международной олимпийский комитет (МОК) не допустил российского биатлониста до Игр в Пхёнчхане. Спортсмен был не только лишён мечты — решением организации были перечёркнуты четыре года усиленной подготовки к соревнованиям.

Уроженец Тюмени не раз признавался, что всерьёз задумывается о завершении карьеры спортсмена. Так, Шипулин говорил об этом в ноябре 2017 года, однако тогда эти мысли были связаны с желанием проводить больше времени с семьёй.

«Нередко начинаю думать о том, что дома осталась семья, в которой растёт маленький ребёнок, и он, пока меня нет, произносит первые слова, делает первые шаги. Такие мысли гораздо чаще заставляют задуматься: а надо ли мне всё то, чем я занимаюсь? Стоит ли спорт тех первых слов и первых шагов сына, которых я не видел? Все размышления о том, чтобы завершить карьеру, связаны только с этим», — признавался биатлонист «Р-Спорту».

При этом Шипулин никогда не упоминал ни о проблемах со здоровьем, ни о усталости. Однако ближе к концу сезона силы стали покидать спортсмена. Антон признавался, что ощущает не только физическое, но и моральное истощение, и ждёт, когда соревновательный год наконец-то завершится.

Ухудшились и результаты атлета. Если на первом этапе Кубка мира после Олимпиады — в финском Контиолахти — он выступил блестяще и одержал свою первую победу в сезоне, то потом форма стремительно пошла на спад. Так, в родной Тюмени он выступил крайне неудачно, а его главным достижением стало 10-е место в спринте.

Российский биатлонист Антон Шипулин

globallookpress.com

В субботу, 21 апреля, Шипулин обнародовал шокирующие факты. Спортсмен признался, что имеет серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешают ему полноценное тренироваться.

«Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении или завершении карьеры. На протяжении уже почти десяти лет я нахожусь в составе национальной команды России, два раза в год мы проходим углублённое обследование. Я не стану говорить, какие именно у меня проблемы со здоровьем. Скажу лишь, что в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода отдыха. Дальше мне нельзя продолжать тренироваться по состоянию здоровья», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

По мнению Шипулина, ухудшение его самочувствия связано с тем, что во время четырёхлетней подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане он переживал огромные нагрузки.

«С того момента, как я начал профессионально заниматься спортом, у меня выявили… Я не готов говорить об этом в эфире, это очень серьёзно. У меня есть определённые проблемы со здоровьем. Они позволяли мне тренироваться и выполнять определённую нагрузку, но в последние 3—4 года мы выполняли её в экстремальном объёме. Это не было рискованно. При этом было понимание, что это, скорее всего, мои последние четыре года в профессиональной карьере, из которых я должен выжать максимальный результат», — отметил спортсмен.

Шипулин заявил, что на данный момент не принял окончательного решения о завершении карьеры. По словам спортсмена, это будет известно перед началом нового сезона.

«Я не готов говорить о том, продолжу ли я карьеру. Если бы меня сейчас попросили принять решение, я бы ответил, что ухожу из спорта. Но я не хочу этого делать, чтобы через три месяца не пожалеть. В сентябре-октябре мы снова встретимся и всё обсудим», — заключил Шипулин.

«Проблемы со здоровьем Шипулина кроются в психологии»

RT обсудил возможный уход Шипулина из спорта с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Дмитрием Васильевым.

— Шипулин заявил, что может завершить карьеру биатлониста из-за проблем со здоровьем. Считаете, что Антон правда настолько плохо себя чувствует, что может уйти из спорта?

— Надеюсь, что заявления Антона обусловлены эмоциями, потому что концовка сезона была не самой успешной. Он заметно регрессировал в заключительных гонках, при этом всё равно одержал победу в Контиолахти. Подобные решения ни в коем случае нельзя принимать, руководствуясь чувствами. Не стоит торопиться. Необходимо успокоиться, отдохнуть от спорта, возможно, стоит взять перерыв на целый сезон. Шипулину нужно соскучиться по биатлону.

Российский биатлонист Антон Шипулин

— При этом он не называет болезнь, которая может стоить ему карьеры. Как вы думаете, какие проблемы со здоровьем может испытывать Шипулин?

— Если сам Антон не открывает секрет своего заболевания, то вряд ли кто-то кроме него в курсе. В случае серьёзных проблем ему необходимо обследоваться и слушаться врачей.

— Он сказал, что это заболевание было выявлено достаточно давно. Как он мог выступать на таком высоком уровне, несмотря на болезнь?

— Можно только догадываться. Надеюсь, его состояние не настолько тяжёлое. В противном случае ему было бы очень сложно показывать такие выдающиеся результаты. Считаю, что причины этого кроются, прежде всего, в психологии, ведь ранее он никогда не говорил о проблемах со здоровьем.

— Могла ли усиленная подготовка к Олимпиаде в Пхёнчхане сказаться на его здоровье?

— Любой спортсмен высокого уровня обязан испытывать колоссальные нагрузки. В противном случае добиться результата практически невозможно.

— Уле-Эйнар Бьорндален выступал до 44 лет, а Шипулину сейчас лишь 30. Возможно, в Европе спортсмены используют более современные методики восстановления, чем в России?

— Вполне возможно. Мы не знаем, какие технологии применяют зарубежные спортсмены. До нас доходят лишь обрывки информации, поэтому провести сравнение невозможно. Бьорндален — уникальный биатлонист. Думаю, на протяжении многих лет учёные будут изучать норвежца, потому что столько лет выступать на высочайшем уровне — это невероятно.

— Сначала Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры. Потом его соотечественник Эмиль Хегле Свендсен. Сейчас об уходе из спорта задумался Шипулин. Прослеживается ли здесь какая-то тенденция?

— Подготовка большинства атлетов рассчитана на олимпийский цикл, поэтому неудивительно, что после Игр многие из них объявляют о завершении карьеры. Спортсмен не может выступать вечно, рано или поздно всё заканчивается.

— Если Шипулин всё же решит взять перерыв, сможет ли он вернуться и оставаться таким же успешным атлетом?

— Для того, чтобы объективно оценить шансы Шипулина, необходимо проанализировать много составляющих. Это может сделать либо сам Антон, либо его команда. Я считаю, что он не исчерпал свой потенциал.

— Однако этот сезон сложился для него весьма неудачно.

— На это есть ряд причин: психологическое давление, бесконечный прессинг со стороны недругов российского спорта. Всё это сильно влияет на состояние атлета. Апогеем стал недопуск до Олимпиады, который психологически сильно подкосил Шипулина. Думаю, после одногодичного перерыва у него останется достаточно времени, чтобы подготовиться к Играм в Пекине.

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— Что ещё негативно повлияло на выступление Шипулина в прошлом сезоне?

— Одной из причин является его выбор в пользу индивидуальной подготовки под руководством личного тренера Андрея Крючкова. Это было очевидной ошибкой. После того, как они стали работать вместе, результаты Антона неизменно падали. Когда ты тренируешься вместе с командой, ты можешь чувствовать уровень своих оппонентов: нынешнюю форму, скорость. Кажется, что можно обойтись и без этого, но практика неоднократно доказывала обратное.

— При этом Бьорндален большую часть карьеры тренировался отдельно.

— Здесь важную роль играет российский менталитет. Он у нас необычный. К ситуации с норвежцем можно применить такой афоризм: «что русскому хорошо, то немцу — смерть». Если Уле-Эйнар готовиться отдельно от команды, это не значит, что данная методика подходит для россиян.

— Если Шипулин всё же завершит карьеру, кто может заменить его в сборной России?

— В команде есть много талантливых юниоров — Василий Томшин, Никита Поршнев, Игорь Малиновский. Возможно, кто-то из них продемонстрирует серьёзный прогресс в будущем сезоне. В своё время Шипулин также был одним из подающих надежды. В таком статусе он попал на Олимпиаду в Ванкувере, где в итоге бежал в эстафете. Обязательно будут появляться новые имена. Кто-то из них станет новым лидером сборной.