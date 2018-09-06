Обвинения в адрес россиян, коррупционный скандал и недовольство Тихонова: в какой атмосфере проходит конгресс IBU

В хорватском городе Поречь проходит конгресс Международного союза биатлонистов. 7 сентября состоятся выборы президента организации, а также будет рассмотрен вопрос о восстановлении в правах СБР. Между тем одного из двух кандидатов на пост главы IBU уже обвинили в коррупции. Бывший президент СБР Александр Тихонов отказался ехать в Ховатию, а биатлонист Александр Чернышов рассказал об обвинениях в нарушении антидопинговых правил, которые были выдвинуты против него и ещё троих россиян за несколько дней до конгресса.

5 сентября в хорватском городе Пореч стартовал конгресс Международного союза биатлонистов. Он продлится пять дней, на протяжении которых участники обсудят важнейшие вопросы этого вида спорта. Помимо выборов нового главы IBU, будет рассмотрено восстановление в правах Союза биатлонистов России. Причём заседание по данным темам пройдёт в один день — в пятницу, 7 сентября.

Восстановление СБР

Безусловно, для российских спортсменов и болельщиков главным является вопрос восстановления в правах национальной федерации. В декабре 2017 года IBU понизил членство СБР до временного. Это привело к потере права быть представленным на конгрессах международного союза, самостоятельно проводить подобные мероприятия, а также выдвигать своих чиновников в руководящие органы. При этом сами атлеты сохранили за собой возможность выступать на соревнованиях.

В IBU чётко указали, при каких условиях членство СБР будет полностью восстановлено. Для этого необходимо снять отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР), обеспечить полное сотрудничество с расследованием предполагаемого нарушения антидопинговых правил, а также не допускать подобных случаев в будущем. И если два первых пунктах удалось однозначно выполнить, то с третьим возникли проблемы прямо накануне конгресса.

Российская биатлонистка Светлана Слепцова

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За неделю до отчётного дня IBU выдвинул обвинения против четырёх российских биатлонистов, которые якобы были уличены в употреблении запрещённых препаратов. Уже известно, что фигурантами расследования стали двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, победительница Игр Светлана Слепцова и триумфатор юниорского первенства мира Александр Чернышов. По информации СМИ, также подозревается Александр Печёнкин, завоёвывавший золото чемпионата Европы.

Как заявил Устюгов, все обвинения IBU строятся на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, при этом спортсмены утверждают, что все сданные пробы никогда не давали положительный результат.

«Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы, все мои медали чистые. Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны. Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова», — написала Слепцова на своей странице в Instagram.

Особенно интересной же выглядит ситуация вокруг Чернышова, у которого в организме якобы нашли содержание запрещённого гормона эритропоэтина.

«Данные Московской лаборатории LIMS относительно вашей пробы называют запрещённую субстанцию ЭПО (эритропоэтин. — RT) в вашей пробе А (указанная концентрация — 0 нг/мл). Таким образом, анализ выявил предполагаемый неблагоприятный результат на ЭПО в первоначальной процедуре тестирования, который затем был полностью подтверждён», — говорится в тексте письма к Чернышову, которые тот обнародовал в эфире «Матч ТВ».

При этом подобные обвинения чуть было не привели к переносу заседания по вопросу восстановления СБР.

Однако данные опасения всё же не подтвердились. Член исполкома IBU Джим Каррабре сообщил, что «повестка дня была утверждена, а вопрос восстановления СБР будет рассмотрен».

Выборы президента IBU

Необходимость в новом главе союза возникла после того, как в апреле 2018 года действующий президент Андерс Бессеберг был вынужден временно уйти в отставку до окончания полицейского расследования. Функционеру вменялось получение взятки, а также сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов. Утверждается, что норвежец якобы причастен к 65 случаям манипуляций с биопаспортами. Примечательно, что данные обвинения также построены исключительно на показаниях Родченкова.

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг

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Поспособствовал этому и Международный олимпийский комитет, который в июне приостановил финансирование IBU. При этом в официальном заявлении организации отмечалось, что все прямые финансовые перечисления будут восстановлены после выполнения ряда условий: выборы нового президента, а также внесение изменений в кодекс по этике с последующим предоставлением до 10 сентября всех отчётов.

На данный момент на кресло главы IBU претендуют двое чиновников: Олле Далин и Байба Брока. При этом швед уже предпринимал попытки занять высокий пост в союзе — в 2014 году он безуспешно выдвигал свою кандидатуру на должность первого вице-президента, но уступил Виктору Майгурову. Латвийка же входит в состав юридического комитета, а в своей стране занимала должность министра юстиции.

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Далин уже успел оказаться в центре скандала. Так, норвежский телеканал NRK обвинил шведа в коррупции. По словам журналистов, в их распоряжении оказались анонимные письма, в которых указывается, что кандидат в президенты лично оплатил перелёт и проживание в Порече федерациям биатлона Индии и Сербии. Как отмечается, сделано это было для получения их голосов на грядущих выборах.

Сам Далин эту информацию отрицает, однако её уже успел прокомментировать глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.

«Действия шведской стороны вызывают много вопросов. Никто не платит за других накануне выборов. Всё это переросло в грязные игры. Очень жаль», — заявил чиновник.

Однако не всё так просто и с Брокой. Так, немецкий телеканал ARD сообщил, что кандидат из Латвии имеет определённые связи в местной криминальной среде.

«По сообщениям, у неё есть личные знакомства и друзья в так называемой мафии управляющих по делам о несостоятельности, которые были замечены в мошенничестве при рассмотрении дел о банкротстве. Не так давно один из её знакомых, предположительно, провёл восемь месяцев в заключении и был освобождён под залог в €500 тыс., вероятно, поступивших из российских источников», — цитирует издание историка Детлефа Хеннинга.

При этом сама Брока данные обвинения опровергла, отметив, что её политические оппоненты распространяют подобные слухи перед каждыми выборами.

В то же время бывший глава СБР Александр Тихонов выступил с критикой в адрес обоих кандидатов. По его словам, ни Далин, ни Брока не являются достойными претендентами на должность главы IBU.

Неявка Тихонова и Привалова

На конгрессе IBU сам Тихонов присутствовать не будет: в последний момент он отказался от поездки в Хорватию. По его словам, причиной такого решения стало разочарование новым руководством СБР.

«Теперь решил не ехать. Вчера встретился с Драчёвым (Владимир Драчёв, президент СБР. — RT) в министерстве спорта и там собрал все слова, какие знаю, а я человек простой. Не хочу даже видеть их и поддерживать», — цитирует Тихонова ТАСС.

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Помимо действующего президента СБР, представлять Россию на конгрессе будт прославленные спортсмены Сергей Чепиков и Виктор Маматов. Однако Тихонов считает, что это руководство не способно представлять страну на такой крупной арене.

«Я не хочу ехать с такой командой, как Драчёв и Сергей Чепиков. Они хорошие спортсмены, но в обычной жизни от них ничего толкового ждать не стоит», — добавил экс-президент СБР.

Также Россию на конгрессе должен был представлять двукратный призёр Олимпийских игр Александр Привалов, однако он тоже не смог отправиться в Пореч. Причиной этого стали проблемы со здоровьем, из-за которых известный в прошлом спортсмен попал в больницу.

«Не посещу конгресс. Вчера мне стало плохо и вызвали скорую помощь. Когда выпишут? Этого уже не могу сказать, но я думаю, что через 10 дней, не меньше», — рассказал Привалов «Чемпионату».