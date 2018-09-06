СМИ: В IBU могут исключить обсуждение вопроса о восстановлении прав СБР

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) может отказаться от рассмотрения вопроса восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IBU.

«Сейчас в Порече проходит заседание исполкома IBU. Там, в частности, утверждается повестка завтрашнего заседания. Есть вероятность, что вопрос восстановления прав СБР будет исключён из-за новых допинговых скандалов, фигурантами которых являются российские биатлонисты. В таком случае вопрос восстановления СБР будет рассмотрен уже после окончания расследования», — заявил источник.

Конгресс IBU проходит в хорватском Порече с 6 по 9 сентября. 7 сентября должен быть рассмотрен вопрос о полноценном восстановлении членства СБР. В декабре 2017 года права организации были ограничены из-за допинговых нарушений российских спортсменов.

30 августа стало известно, что в СБР поступило сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя биатлонистами из России. Имена спортсменов не называются, однако Евгений Устюгов и Светлана Слепцова сами сообщили, стали фигурантами расследований.

Ранее в ОКР заявили, что Устюгов не обращался по поводу ситуации с допингом.