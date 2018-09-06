В ОКР заявили, что Устюгов не обращался по поводу ситуации с допингом

В Олимпийском комитете России (ОКР) находятся в ожидании дополнительной информации от Союза биатлонистов России (СБР) о нарушении Евгением Устюговым и тремя другими российскими биатлонистами антидопинговых правил.

«Мы ждём дополнительной информации от СБР, которая пока не поступала. Когда поступит, мы можем давать оценку. Чтобы сказать, будет ли Олимпийский комитет участвовать в защите спортсмена, нужно понимать суть проблемы. Сейчас же мы обладаем информацией преимущественно из СМИ. Более глубокую экспертную оценку давать этому преждевременно, по моему мнению», — приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова РИА Новости.

Он также заявил, что СБР не обращался в комитет. Также в организацию не обращался Евгений Устюгов, который является одним из четырёх обвиняемых биатлонистов.

«Ни спортсмен, ни СБР по данному вопросу не обращались. Могу сказать, что основная позиция Олимпийского комитета — нулевая толерантность к любым спортивным нарушениям допинга», — добавил Поздняков.

До этого в СБР заявили, что не готовы помогать Устюгову. Спортсмен сообщил о получении уведомления от IBU о начале расследования.

Ранее вице-президент СБР заявил, что пока не вправе комментировать дела о допинговых нарушениях биатлонистов.