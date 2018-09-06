В ОКР заявили, что Устюгов не обращался по поводу ситуации с допингом

Короткая ссылка
В Олимпийском комитете России (ОКР) находятся в ожидании дополнительной информации от Союза биатлонистов России (СБР) о нарушении Евгением Устюговым и тремя другими российскими биатлонистами антидопинговых правил.
В ОКР заявили, что Устюгов не обращался по поводу ситуации с допингом
  • РИА Новости

«Мы ждём дополнительной информации от СБР, которая пока не поступала. Когда поступит, мы можем давать оценку. Чтобы сказать, будет ли Олимпийский комитет участвовать в защите спортсмена, нужно понимать суть проблемы. Сейчас же мы обладаем информацией преимущественно из СМИ. Более глубокую экспертную оценку давать этому преждевременно, по моему мнению», — приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова РИА Новости.

Он также заявил, что СБР не обращался в комитет. Также в организацию не обращался Евгений Устюгов, который является одним из четырёх обвиняемых биатлонистов. 

«Ни спортсмен, ни СБР по данному вопросу не обращались. Могу сказать, что основная позиция Олимпийского комитета — нулевая толерантность к любым спортивным нарушениям допинга», — добавил Поздняков.

До этого в СБР заявили, что не готовы помогать Устюгову. Спортсмен сообщил о получении уведомления от IBU о начале расследования. 

Ранее вице-президент СБР заявил, что пока не вправе комментировать дела о допинговых нарушениях биатлонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить