Вице-президент СБР заявил, что пока не вправе комментировать дела о допинговых нарушениях биатлонистов

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что согласно установленным правилам не вправе комментировать информацию о допинговых разбирательствах вокруг четырёх российских биатлонистов.

«СБР уже выступил с официальным заявлением по сложившейся ситуации, после этого я пока не вправе комментировать появившуюся информацию об участниках разбирательств», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Он отметил, что согласно правилам Международного союза биатлонистов (IBU) будет разрешено огласить фамилии спортсменов через 14 дней после получения уведомления.

30 августа стало известно, что в СБР поступило сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя биатлонистами из России. Имена спортсменов не называются, однако Евгений Устюгов и Светлана Слепцова сами сообщили, стали фигурантами расследований.

Ранее бронзовая призёрка чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова заявила, что допинговый скандал в отношении четырёх биатлонистов из России напоминает ситуацию, предшествовавшую дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.