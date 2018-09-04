Биатлонистка Слепцова прокомментировала обвинения в нарушении антидопинговых правил

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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала ситуацию с открытым в её отношении расследованием о нарушении антидопинговых правил.
Биатлонистка Слепцова прокомментировала обвинения в нарушении антидопинговых правил
  • РИА Новости

«Люди, которые нас всегда поддерживали, не бросили нас и сейчас. Но мне очень обидно и тяжело читать здесь злобные комментарии, ведь никто не знает, в чём меня обвиняют, у меня нет положительных проб. И никогда не было. 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы», — написала Слепцова в своём Instagram.

Она отметила, что обвинения, выдвинутые в её адрес, основываются на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни. Теперь вот вспомнили про нас, но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность. Если понадобится, в любых судах», — добавила спортсменка.

Ранее Евгений Устюгов поделился мнением об обвинениях в нарушении антидопинговых правил со стороны IBU через четыре года после окончания карьеры.

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