Биатлонист Устюгов: эти смешные обвинения основаны исключительно на показаниях Родченкова

Российский биатлонист Евгений Усюгов поделился мнением об обвинениях в нарушении антидопинговых правил со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) по прошествии четырёх лет после окончания карьеры.

«Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Григория Родченкова», — цитирует Устюгова РИА Новости.

Он также заверил,что будет отстаивать своё честное имя. По словам биатлониста, неприемлимы оправдания спортсмена, который всю свою карьеру сдавал допинг-пробы в соответствии с правилами и ни разу не показал положительный результат.

«У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости», — заявил Устюгов

Ранее Евгений Устюгов сообщил, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования по делу о нарушениях антидопинговых правил.