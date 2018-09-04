Биатлонист Устюгов: эти смешные обвинения основаны исключительно на показаниях Родченкова
- РИА Новости
«Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Григория Родченкова», — цитирует Устюгова РИА Новости.
Он также заверил,что будет отстаивать своё честное имя. По словам биатлониста, неприемлимы оправдания спортсмена, который всю свою карьеру сдавал допинг-пробы в соответствии с правилами и ни разу не показал положительный результат.
«У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости», — заявил Устюгов
Ранее Евгений Устюгов сообщил, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования по делу о нарушениях антидопинговых правил.