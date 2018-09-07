Губерниев поделился мнением, когда СБР сможет восстановить членство в IBU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением, когда Союз биатлонистов России (СБР) сможет восстановить членство в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Я не знаю, надо спросить у IBU. К сожалению, мы не можем вынести этот вопрос на заседание Совета Безопасности ООН. Представьте, как было бы хорошо: британцы по поводу Скрипалей, а мы по поводу биатлона. А там уже Василий Небензя как начал бы, глядишь, восстановили бы», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также заявил, что вопрос о восстановлении СБР решится не в течение ближайших дней. По словам комментатора, главным остаётся то, что российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев остался недоволен тем, что IBU оставил в силе решение о временном ограничении статуса СБР.