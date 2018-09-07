Васильев рассказал, к чему приведёт давление на российский биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев остался недоволен, что Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение о временном ограничении статуса Союза биатлонистов России.

Временно ограниченный статус подразумевает выступление российских биатлонистов под своим национальным флагом, однако представители СБР не имеют права голосовать на конгрессе, выдвигать кандидатуры на выборах, а также претендовать на проведение международных соревнований.

«Нашего объективного и альтернативного голоса уже не будет. Это всё ведёт к тому, что останутся несколько стран, которые между собой будут разыгрывать медали, но кому это интересно?» — приводит слова Васильева ТАСС.

Он также рассказал, к чему приведёт давление на российский биатлон.

«Я сомневаюсь, что останется какая-либо интрига в спорте. Думаю, это приведёт к упадку интереса к спорту вообще, а тенденция давления на Россию приведёт к падению финансирования со стороны спорта», — заявил Васильев.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах.