Васильев прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.
Васильев прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах
  • РИА Новости

«Могу охарактеризовать произошедшее одним словом — разочарование. Всё мировое сообщество в отношении России заболело каким-то вирусом безумия и необъективности, поэтому из-за этого посещает разочарование», — цитирует Васильева ТАСС.

Он выразил недоумение тем фактом, что исполком IBU выносит решение только на основании предположений. По его словам, российская сторона переживёт эту ситуацию. В качестве положительного момента он отметил, что у российских спортсменов есть возможность выступать.

Ранее IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах.

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