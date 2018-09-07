Васильев прокомментировал решение IBU не восстанавливать СБР в правах

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.

«Могу охарактеризовать произошедшее одним словом — разочарование. Всё мировое сообщество в отношении России заболело каким-то вирусом безумия и необъективности, поэтому из-за этого посещает разочарование», — цитирует Васильева ТАСС.

Он выразил недоумение тем фактом, что исполком IBU выносит решение только на основании предположений. По его словам, российская сторона переживёт эту ситуацию. В качестве положительного момента он отметил, что у российских спортсменов есть возможность выступать.

Ранее IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах.