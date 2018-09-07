IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах

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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение относительно статуса Союза биатлонистов России (СБР).
IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах
  • Reuters

На конгрессе, который проходит в хорватском Порече, IBU оставил в силе решение о присвоении временно ограниченного статуса, сообщает ТАСС. Российские спортсмены имеют право представлять свою страну, однако российские чиновники не могут голосовать, выдвигать кандидатов на руководящие посты организации.

Россия также не имеет права претендовать на проведение международных соревнований по биатлону.

Ранее сообщалось, что исполком IBU может отказаться от рассмотрения вопроса восстановления прав СБР.

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