Тихонов считает необходимой встречу СБР и спортивного руководства России

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил своё отношение к решению Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Тихонов считает необходимой встречу СБР и спортивного руководства России
  • РИА Новости

«Кто бы сомневался, что так будет. СБР — одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его мнению, статусу СБР поможет вмешательство со стороны российского спортивного руководства.

«Нужно срочно собраться всем вместе — руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам — и разобраться, что делать дальше», — сказал Тихонов.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что мнения о возвращении СБР в члены Международного союза биатлонистов разделились.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить