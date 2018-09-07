Тихонов считает необходимой встречу СБР и спортивного руководства России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил своё отношение к решению Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).

«Кто бы сомневался, что так будет. СБР — одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его мнению, статусу СБР поможет вмешательство со стороны российского спортивного руководства.

«Нужно срочно собраться всем вместе — руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам — и разобраться, что делать дальше», — сказал Тихонов.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что мнения о возвращении СБР в члены Международного союза биатлонистов разделились.