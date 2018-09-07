Колобков считает, что на решение IBU повлияли новые необоснованные обвинения в адрес России

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что мнения о возвращении Союза биатлонистов России в члены Международного союза биатлонистов разделились.
Колобков считает, что на решение IBU повлияли новые необоснованные обвинения в адрес России
  • © pixabay.com

7 сентября на конгрессе IBU было принято решение оставить в силе временное ограничение статуса СБР. 

«Насколько мне известно, голоса разделились почти поровну, то есть около половины принимающих решение выступили за восстановление СБР. Вероятно, на мнение остальных повлияли новые и традиционно ничем не обоснованные обвинения в адрес российских биатлонистов в применении допинга», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Он также выразил надежду, что новый глава СБР Владимир Драчёв поспособствует урегулированию недопонимания и налаживанию связей с руководством международных организаций. По словам министра, Россия играла немаловажную роль в становлении биатлона как вида спорта. 

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением, когда СБР сможет восстановить членство в IBU.

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