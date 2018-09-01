СМИ: IBU подозревает 65 российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил

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Журналист портала Inside the Games Ник Батлер сообщил, что, по имеющимся у него данным, Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в применении запрещённых препаратов.
СМИ: IBU подозревает 65 российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил
  • © Brian Snyder
  • Reuters

«Мне сообщили, что есть «существенные доказательства» против 65 российских биатлонистов. IBU — единственная зимняя федерация, которая ведёт расследование по базе Московской антидопинговой лаборатории», — написал Батлер в своём Twitter.

Он отметил, что не понимает, почему другие федерации не проводят расследования на основании данных московской лаборатории.

«Многие дела получили бы серьёзные доказательства. Однако МОК намерен вернуть Россию обратно в игру без открытия лаборатории. Они ставят политику выше, чем ловлю обманщиков», — добавил журналист.

30 августа стало известно, что в СБР поступило сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя биатлонистами из России. Имена спортсменов не называются, однако СМИ сообщили, что в их число входит двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов.

Ранее появилась информация, согласно которой российских биатлонистов подозревают на основании данных Григория Родченкова.

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