Колобков прокомментировал разгромную победу сборной России по футболу над Чехией

Министр спорта России Павел Колобков оценил игру сборной России по футболу в контрольном матче с командой Чехии, который состоялся 10 сентября в Ростове-на-Дону.

«Несмотря на товарищеский характер встречи, играли все с хорошим настроем. Сам очень обрадовался, как играла команда, какие голы забивали. Если будут играть с такой же самоотдачей, то уверен, что у футбола хорошее будущее. Главное — самоотдача», — приводит слова министра РИА Новости.

Он также выразил мнение, что команда показывает такие результаты, так как сохранился настрой после домашнего чемпионата мира.

«Мундиаль добавил команде нового дыхания. Видимо, ребята не доиграли. Потому что они остановились в шаге от полуфинала, и им не хватило. Сейчас они играют с большим удовольствием. Много молодых ребят, которые играли на чемпионате, сейчас себя проявляют опытными членами сборной. Мы много лет не показывали той самоотдачи, которая необходима. Сейчас всё это было, поэтому был результат», — добавил Колобков.

Россия разгромила Чехию со счётом 5:1, а до этого переиграла на выезде Турцию в Лиге наций — 2:1.

Ранее Колобков высказался о допинговом расследовании в отношении Черышева.