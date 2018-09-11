Тимати — о словах Нурмагомедова: никто в моей стране не будет указывать мне, где давать концерты

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Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) считает, что российский обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разжигает межнациональный конфликт на почве религии.
Тимати — о словах Нурмагомедова: никто в моей стране не будет указывать мне, где давать концерты
  • © РИА Новости

«Никто в моей стране мне не будет указывать, где давать концерты, а где не давать. Разжигание межнациональных конфликтов на почве религии достаточно зыбкая почва в 2018 году, оно также преследуется законом. Если мы говорим о религии, тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах. Не добивайте лежачего и не ругайтесь матом. А пока вы всё это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль», — написал исполнитель в своём Instagram.

Он также выразил мнение, что в этой ситуации спортсмен и его соратники выглядят смешно в глазах собственной аудитории.

«Для этого достаточно почитать комментарии под вашими собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора. Всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечёркнута, слов назад не вернуть. Всё будет так, как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою», — добавил Тимати.

Ранее российский боец UFC Магомедшарипов поддержал Нурмагомедова в конфликте с Тимати и Кридом.

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