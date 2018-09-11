Российский боец UFC Магомедшарипов поддержал Нурмагомедова в конфликте с Тимати и Кридом

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов поддержал обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэп-исполнителями Тимуром Юносовым (Тимати) и Егором Кридом.
Российский боец UFC Магомедшарипов поддержал Нурмагомедова в конфликте с Тимати и Кридом
  • © Global Look Press

«Полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу родину от творчества артистов, вовлечённых в этот конфликт. Их творчество несёт в себе цензуру, мат и разврат», — написал спортсмен в своём Instagram.

Боец также прокомментировал слова Тимати о том, что он бы хотел поговорить лично с Нурмагомедовым об отмене концерта Крида в Махачкале.

«Считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу, что не можешь его найти, и пытаться встретиться с ним для обсуждения его мнения. Дагестан — это земля высокой культуры и нравственности, которых, к сожалению, в последнее время становится всё меньше. Думаю, проблема здесь не в концертах, а в людях, которые их организовывают и посещают», — добавил Магомедшарипов.

Ранее Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Егора Крида стал чемпион UFC.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Тимати заявил, что был о Нурмагомедове лучшего мнения.

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